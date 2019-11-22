У зоні ООС загинув 24-річний офіцер військової частини у Дрогобичі

Сьогодні, 22 листопада, під час виконання службових обов’язків в зоні ООС загинув військовий частини А1108 (15-й реактивний артилерійський полк), що дислокується в м. Дрогобич на Львівщині, командир батареї старший лейтенант Богдан Шацький. Про це у Facebook повідомляє 15 реактивний артилерійський полк.

24-річний військовослужбовець родом з Хмельниччини, с. Михля, Ізяславського району. Наразі немає інформації про те, коли захисника привезуть на Хмельниччину. Коли відбудеться похорон також буде повідомлено пізніше.

Всіх небайдужих просять матеріально допомогти. Банківська карта дружини Шацької (Дума) Христини – 5168 7453 2197 0342.

Фото: Facebook-сторінка 15 реактивного артилерійського полку