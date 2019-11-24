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У Радехові 34-річна жінка отруїлась чадним газом

Ольга Денисяка

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Сьогодні вночі, 24 листопада, у Радехові 34-річна жінка отруїлась ймовірно чадним газом. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

О 01:00 год. до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Радехів по вул. 500-річчя Радехова, 1, в квартирі на першому поверсі п’ятиповерхового будинку, отруїлася, ймовірно, чадним газом 34-річна місцева мешканка.

Жінку у стані легкого ступеня важкості госпіталізовано в Радехівську лікарню.

Квартира обладнана двохфункційним газовим котлом та ПГ-4. Працівниками ВАТ «Львівгаз» припинено подачу газопостачання до квартири.

Обставини події встановлюються.

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