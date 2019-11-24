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У Львові випав перший сніг

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 24 листопада, у Шевченківському районі Львові випав перший сніг. Мешканці міста діляться фотографіями у соцмережах, передає Львівський портал.

 

Зазначимо, що сьогодні у  Львові синоптики прогнозували вночі заморозки в повітрі -7..-9°, вдень -1 – 1° тепла.

Проте, користувачі соцмереж розповідають, що зимова погода прийшла лише до Шевченківського району Львова. Решта міста ще без снігу.

 

Нагадаємо, вчора Львівський портал повідомляв, що сильна ожеледиця ускладнила рух транспорту на дорогах Львівщини. Внаслідок чого авто злітали здороги, утворились затори та численні ДТП.

Фото: соцмережі

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