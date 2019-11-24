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У Львові відбулися змагання юних каратистів

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 24 листопада, у спорткомплексі «Динамо» відбувся турнір «Міста Лева» з шотокан карате. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівщини.

 

У змаганні взяли участь 290 дітей з Львівської, Хмельницької, Волинської, Сумської та Київської областей.

Захід був організований Федерацією бойових єдиноборств за сприяння Головного управління Національної поліції у Львівській області.

«Діти повинні рости здоровими, займатися спортом. І саме тому ми долучилися до цього заходу. Добре, що є хлопці та дівчата, які займаються таким видом спорту, вміють ставити цілі та досягати результатів. Ми показали їм поліцейську техніку і розповіли про свою роботу, сподіваємось, хтось із цих юних спортсменів у майбутньому обере для себе професію правоохоронця та стане для нас гідною заміною», – зазначив заступник начальника поліції Львівщини старший лейтенант поліції Дмитро Міхалець.

 

Фото: поліція

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