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У Львові відбулась акція на підтримку протестів у Гонконзі

Ольга Денисяка

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У Львові близько пів сотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі. Про це повідомляє УНН, передає Львівський портал.

 

Люди тримали в руках плакати з написами: «Вільний Гонконг», «Боротьба за Гонконг».

«Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом», – розповіла учасниця акції Валентина.

Нагадаємо, у Гонконгу протестувальники, які залишились у оточеному поліцією кампусі Політехнічного університету, намагались втекти через каналізацію.

Фото: УНН.

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