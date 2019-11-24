У Львові відбулась акція на підтримку протестів у Гонконзі

У Львові близько пів сотні людей провели акцію підтримки протестів в Гонконзі. Про це повідомляє УНН, передає Львівський портал.
Люди тримали в руках плакати з написами: «Вільний Гонконг», «Боротьба за Гонконг».
«Ми теж шість років тому боролись за Україну. Тому я сьогодні тут. Таким чином висловлюємо підтримку та солідарність жителям Гонконгу в боротьбі з комунізмом», – розповіла учасниця акції Валентина.
Нагадаємо, у Гонконгу протестувальники, які залишились у оточеному поліцією кампусі Політехнічного університету, намагались втекти через каналізацію.
Фото: УНН.
Ольга Денисяка