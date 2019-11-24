У Львові патрульні зловили п’яного скутериста

На перехресті Князя Романа-Фредра патрульні затримали 23-річного скутериста в стані алкогольного сп’яніння. Про це Львівському порталу повідомили сьогодні, 24 листопада, у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини.

Напередодні патрульних викликали на перехрестя Князя Романа-Фредра, де невідомий збив дорожній знак і втік. Коли патрульні вже паркувалися, поруч проїхав скутер і за кілька метрів впав. Це зафіксував відереєстратор службового автомобіля.

«Патрульні підбігли до водія і пасажирки з’ясувати чи все гаразд. Ушкоджень вони не отримали, але історія на цьому не завершилася. У 23-річного водія виявили очевидні ознаки алкогольного сп’яніння», – йдеться в повідомленні.

Пристрій драгер показав результат 1,16 проміле. Молодий чоловік отримав протокол за керування в нетверезому стані та постанову за відсутність усіх документів.

Фото: поліція