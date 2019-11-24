У ДТП на Жовківщині постраждала 12-річна дівчинка

Вчора, 23 листопада, близько 9:10 год. поблизу села Гамаліївка, що в Жовківському районі, водій автомобіля «Сузукі Гранд Вітара» виїхав на зустрічну смугу. Внаслідок чого трапилась ДТП в якій травмувались троє людей, серед них 12-річна дівчинка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Сузукі Гранд Вітара», 37-річний мешканець Жовківського району, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автомобілем «Нісан» під керуванням 29-річного жителя Пустомитівського району.

Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали двоє пасажирів «Нісану» та пасажир «Сузукі», серед яких – 12-річна дівчинка.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.