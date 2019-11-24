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На Стрийщині в ДТП потрапив 19-річний скутерист

Ольга Денисяка

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Вчора, 23 листопада, близько 4:10 год. у селі Подорожнє, що на Стрийщині в ДТП травмувався скутерист. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Як попередньо встановили поліцейські, 19-річний мешканець Стрийського району, керуючи скутером без захисного шолому, не впорався з керуванням та впав.

Хлопця доставили у лікарню з діагнозом: «закрита черепно-мозкова травма, мозкова кома».

Поліцейські встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці вкотре звертають увагу водіїв двоколісних транспортних засобів щодо необхідності використання усіх засобів особистого захисту та неухильного дотримання Правил дорожнього руху.

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