У Львові відбувся концерт присвячений Квітці Цісик

Вчора, 22 листопада, у Національному академічному українському драматичному театрі імені Марії Заньковецької відбувся концерт, присвячений пам’яті Квітки Цісик. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Концерт організували, щоб розповсюджувати українську культуру, як це робила американська співачка українського походження Квітка Цісик. А також, аби залучити небайдужих до проблеми раку молочної залози серед жінок і як наслідок – придбання з отриманих коштів пересувного мамографа для гірських районів Галичини.

На сцену вийшли відомі львівські артисти: Павло Табаков, Ольга Богомолець, Брія Блесінг, Вікторія Васалаті, Богдан Стельмах, Орест Цимбала, Володимир Кудовба, Ярина Білецька, Вікторія Сивоус, Богдан Цісінський, гурт «Van Bob», хореографічний ансамбль «Ранок».

Довідково:

Квітка Цісик (4 квітня 1953, Квінз, Нью-Йорк – 29 березня 1998, Мангеттен, Нью-Йорк) – американська співачка українського походження, популярна виконавиця рекламних джинґлів у США, оперна та блюзова співачка, виконавиця українських народних і популярних пісень.

Пісня «Ти осяюєш моє життя» (англ. You Light Up My Life), яку вона виконала для однойменного фільму , отримала 1978 року «Оскар» і «Золотий глобус» у категорії «Найкраща пісня до фільму», а також була номінована на нагороду «Греммі» в категорії «Пісня року».