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У Львові почали реалізовувати проєкти-переможці Громадського бюджету

Ольга Денисяка

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Станом на сьогодні у місті реалізували 43 із 54 проєктів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

«Станом на сьогодні, маємо 43 виконані проєктів, за інформацією профільних виконавчих органів. Під час самої реалізації та після неї на місце обов’язково виїжджають наші працівники. Вони також опитують авторів проєктів  –  дізнаються, наскільки останні задоволені реалізацією», – розповів Юрій Лукашевський.

Також він зазначив, що після реалізації проєкту люди, які за нього голосували, можуть поставити власну оцінку, більшість мають 4 та 5 балів.

Нагадаємо, з 1 до 15 листопада у місті тривало голосування за проєкти Громадського бюджету Львова. Цьогоріч участь у ньому взяли понад 100 тис. львів’ян, чим встановили новий рекорд за кількістю голосів, перевищивши у 5 разів кількість від старту Громадського бюджету. Відтак, у 2020 році за кошти міського бюджету планують реалізувати понад 50 проєктів-переможців.

Загалом на реалізацію проєктів Громадського бюджету наступного року виділено понад 42 млн грн.

Детальніше про проєкти-переможці Громадського бюджету читайте у матеріалі Львівського порталу «Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році»

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