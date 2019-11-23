У Львові біля гуртожитку 33-річний іноземець погрожував таксисту та поранив чоловіка ножем

Вчора, 22 листопада, близько 22:00 год. патрульні затримали іноземця, який на вулиці Володимира Великого вдарив ножем чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини

Патрульні отримали виклик на вулицю Володимира Великого де невідомий поранив заявника ножем в пах та втік. Екіпаж за лічені хвилини прибув на місце події.

« 60-річний чоловік і розповів, що іноземець поранив його і потерпілому вдалося простежити за ним, він побачив як той забіг в гуртожиток неподалік. На місці також був водій таксі, який привіз цього іноземця і став очевидцем події. З його слів, спочатку невідомий погрожував ножем йому і змушував комусь зателефонувати, а коли той відмовив, то зловмисник кинув цеглину в його напрямку і пошкодив припарковане поруч авто» – йдеться в повідомленні.

Патрульні викликавши підмогу зайшли у гуртожиток і почали обстежувати будівлю. На 5-ому поверсі правоохоронці побачили чоловіка, який був схожим заописами та затримали його.

Ним виявився 33-річний іноземець, який проживає у цьому гуртожитку. На місце події викликали слідчих Франківського відділу поліції. В квартирі чоловіка виявили ніж, яким ймовірно той завдав поранення перехожому. Потерпілого госпіталізували.