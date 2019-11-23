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Трансляція із заходу по вшануванню пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932-1933 років

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 23 листопада, у Києві на території національного музею Голодомору-геноциду вшанували пам’ять жертв голодоморів, повідомляє Офіс Президента України

У церемонії вшанування взяли участь Президент України Володимир Зеленський із дружиною, прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, третій Президент України Віктор Ющенко, голова Наглядової ради міжнародного благодійного фонду розвитку Меморіалу жертв Голодомору Іван Васюник, депутати різних рівнів, представники духовенства усіх конфесій та небайдужі українці.

Церемонія вшанування Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Церемонія вшанування Президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською пам’яті жертв голодоморів в Україні.

Gepostet von Офіс Президента України am Samstag, 23. November 2019

 

Львівський портал повідомляв, що у день 86-х роковин Голодомору на площі Ринок відбулась акція – вуличний ресторан «Непораховані з 1932».Організатори приготували суп із шишок та листя – їжі, яку змушені були їсти українці через злочини радянської влади, і її опісля змогли скуштувати усі охочі.

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