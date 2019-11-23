Протестувальники перекрили об’їзну дорогу Львова: люди проти будівництва цинкового заводу

Сьогодні, 23 листопада, об’їзну дорогу Львова біля Винників перекриили протестувальники, вони вимагають скасувати будівництво цинкового заводу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі патрульної поліції Львівської області.

Правоохоронці повідомляють, що на акції протесту присутні приблизно 100 чоловік. Жителі Винників 5 хвилин йдуть пшохідним переходом, а наступні 5 хвилин пускають транспорт на автодорогу. Також вигукують гасла «Заводу Ні!»

Раніше організатори повідомляли, що перекриватимуть дорогу до 14:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, ТзОВ «Екран» на території Підберізцівської ОТГ розпочало будівництво заводу гарячого цинкування. У мешканців міста Винник, а також сіл Лисиничі та Підбірці це будівництво викликало обурення, оскільки майбутній завод межуватиме із цими населеними пунктами. Вони вважають, що нове підприємство може мати негативний вплив на здоров’я людей.

Відтак на початку липня Маркіян Мальський попросив призупинити до парламентських виборів будівництво заводу гарячого цинкування, а також дав вказівку створити комісію, яка б зайнялася вивченням питання будівництва.

Своєю чергою депутати Львівської міської ради під час сесійного засідання 1 серпня висловили свої сумніви щодо законності цього будівництва і звернулися до Львівської ОДА з проханням надати всі документи, які підтверджують право ТзОВ «Екран» на будівництво заводу.

Фото: Варта1