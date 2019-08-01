Львівські депутати сумніваються у законності будівництва цинкового заводу біля Винників

Депутати Львівської міської ради просять Львівську ОДА надати всі документи, які підтверджують право ТзОВ «Екран» на будівництво заводу гарячого цинкування біля Винників. Відповідне звернення прийняли сьогодні, 1 серпня, під час сесії, передає кореспондент Львівського порталу.

Як йдеться у зверненні, ТзОВ «Екран» вже розпочало будувати цинковий завод за 550 м від житлових будинків у Винниках, що викликало обурення місцевих мешканців. Жителі містечка та прилеглих сіл Лисиничі та Підбірці виступили проти, оскільки переймаються, що діяльність такого підприємства негативно впливатиме на їхнє здоров’я.

«Також мешканці стверджують, що представники забудовника не надали належної інформації про те, що буде з основними відходами виробництва, якими будуть наслідки їхнього зберігання та куди їх вивозитимуть. Чи відповідають обставини, викладені у звіті оцінки впливу на довкілля, фактичній забудові території? Окрім цього, поруч із будівництвом є водонасосна станція, яка перекачує воду із Золочева і забезпечує питною водою Винники і частково Львів», – вказано у зверненні.

Депутати також вважають сумнівними громадські слухання щодо зведення цинкового заводу, на яких були присутні лише 11 людей, більшість із яких – представники замовника будівництва та органів влади.

Відтак народні обранці просять Львівську ОДА надати їм усі документи, які дозволяють ТзОВ «Екран» будувати завод гарячого цинкування на прилеглій до Винників території.

«Також вимагаємо вжити заходів для перевірки відповідності фактичних будівельних робіт до вимог, викладених у звіті оцінки впливу на довкілля на цій території. Забезпечити проведення повторних масштабних громадських слухань щодо будівництва вищевказаного об’єкта у всіх населених пунктах, у яких житлові об’єкти межують із планованим цинковим заводом: містом Винники, селами Підбірці, Лисиничі та Підгірне», – наголошують депутати міськради Львова.

Нагадаємо, про будівництво цинкового заводу біля Винників стало відомо зовсім нещодавно. Всі роботи відбуваються на території, яка належить Підберізцівській ОТГ.

Спорудження такого підприємства викликало чималий резонанс серед місцевих мешканців, тож на початку липня новопризначений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський заявив, що будівництво тимчасово потрібно зупинити. Також він ініціював створення спеціальної комісії, яка займеться вивченням цього проблемного будівництва.

Водночас начальник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис заявляв, що всі процедури ТзОВ «Екран» пройшло законно.

Фото: LMN/Катерина Мілевич