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На Львівщині вшанували пам’ять загиблого на Донбасі бійця

Ольга Денисяка

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Сьогодні, 23 листопада, у Жовкві вшанували пам’ять полеглого на сході України бійця батальйону «Львів» Олега Кубри. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

Сьогодні біля могили загиблого героя, що у селі Гребінці, зібрались рідні, близькі, друзі та побратими Олега, щоб вшанувати його пам’ять.

Олег Кубра, уродженець Жовкіщини, загинув 23 листопада 2015 року поблизу міста Маріуполь під час несення служби. Бійцю батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Львів» було лише 20 років.

Фото: поліція

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