У Львові літак викотився за межі злітної смуги (оновлено)

Сьогодні вранці у аеропорту «Львів» через переохолодження, дощ і утворення криги літак викотився за межі смуги. Постраждалих немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту.

«Сьогодні близько 7.00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання авіарейсу Львів – Київ (рейс PS034)», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили Львівському порталу, злітна смуга була повністю оброблена спецрожчином, який руйнує утворення криги, і готова до прийому літаків, але торці, яким літак вирулює на зліт, ще не встигли розтопити. За попередніми даними ушкоджень на судні не виявлено. Літак викотився на метр.

Пасажирів було евакуйовано, ніхто не постраждав. Зараз із ними працює представник авіакомпанії.

Виконуються роботи з евакуації повітряного судна. Аеропорт планує відновити роботу після 12.00.

Станом на 11.00 літак уже евакуйовано.

Фото: Варта1