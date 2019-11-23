ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові літак викотився за межі злітної смуги (оновлено)

Ольга Денисяка

|

Сьогодні вранці у аеропорту «Львів»  через переохолодження, дощ і утворення криги літак викотився за межі смуги. Постраждалих немає. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі аеропорту.

 

«Сьогодні близько 7.00 у зв’язку зі складними погодними умовами (переохолоджений дощ) під час розвороту в торці смуги за межі злітно-посадкової смуги викотився літак авіакомпанії МАУ, який прямував на виконання авіарейсу Львів – Київ (рейс PS034)», – йдеться в повідомленні.

Як уточнили Львівському порталу, злітна смуга була повністю оброблена спецрожчином, який руйнує утворення криги, і готова до прийому літаків, але торці, яким літак вирулює на зліт, ще не встигли розтопити. За попередніми даними ушкоджень на судні не виявлено. Літак викотився на метр.

Пасажирів було евакуйовано, ніхто не постраждав. Зараз із ними працює представник авіакомпанії.

Виконуються роботи з евакуації повітряного судна. Аеропорт планує відновити роботу після 12.00. 

Станом на 11.00 літак уже евакуйовано.

Фото: Варта1

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?
Львівський портал
Продати не своє. За що Садовому вручили підозру?

Сьогодні, 21 листопада, прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оголосили підозру у зловживанні владою міс...

Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році
Вероніка РОЙ
Місія зробити свій район кращим. Які ідеї львів’ян можуть реалізувати за кошти міста у 2020 році

Щороку мешканці Львова мають можливість самостійно обирати, куди витратити частину грошей міського бюджету. Мова йде про...

Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям
Соломія ГОЛОВІНА
Лікувати без кордонів. Як львів’янка-медик поїхала в Ірак допомагати біженцям

Які у вас виникають асоціації з країною Ірак? Небезпека, терористи ІДІЛ, страх, горе, війна, смерть. Однак Катерину Катр...

Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова
Омелян ШЕВЧУК
Важлива роль супермаркетів у розвитку сучасного Львова

Зараз комфортні сучасні супермаркети «АТБ» цілодобово працюють у 264 населених пунктах 23 областей України. Вже відкрито...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...