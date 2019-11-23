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Аеропорт «Львів» відновив роботу

Андрій Котенський

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Літак авіакомпанії МАУ, який сьогодні вранці викотися за межі злітної смуги аеропорту «Львів», через важкі погодні умови, успішно евакуювали. Летовище відновило роботу у штатному режимі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівського аеропорту.

 

«Об 11:20 аеропорт відновив роботу у штатному режимі», – йдеться у повідомленні.

За даними Flightradar24, щойно здійснив успішну посадку літак авіакомпанії Windrose Airlines, який прибув із Хургади.

Водночас стало відомо, що через ранковий інцидент рейси з Кракова, Стамбула та Лондона було перенаправлено, або скасовано.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у аеропорту «Львів»  через переохолодження, дощ і утворення криги літак викотився за межі смуги.

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