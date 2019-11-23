У Львові почали працювати піскорозкидувачі, аби справитись з ожеледицею на дорогах

Сьогодні ,23 листопада, у зв’язку з ожеледицею на дорогах з 6:30 год. по місту працюють піскорозкидувачі. Окрім того у кожному районі двірники посипають хідники. Про це Льввському порталу повдомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства ЛМР Ірина Маруняк розповіла, що сьогодні у Львові цілий день працюватимуть 23 піскорозкидувачів та 1700 двірників посипатимуть тротуари сіллю та піскосумішшю.

«Погодні умови складні, мінус 1 градус, навіть мінус 2 було зранку і почав падати дощ, все це моментально примерзло. О 06.30 год ранку вже падав дощ і примерзав і за 10 хв це все перетворилось у лід. В оперативному порядку виїхали машини, техніка і почали посипати дороги. Ця ситуація ускладнена тим, що дуже швидко і моментально дощ перетворювався у лід», – розповіла Ірина Маруняк.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що по території Львівської області 23 листопада збережеться на дорогах ожеледиця, місцями ожеледь.

Мерія просить усіх учасників дорожнього руху бути обережними і про надзвичайні ситуації, для оперативного реагування відповідних служб, повідомляти «Гарячу лінію міста» за тел. 15−80.