На Львівщині 28 жовтня стартує прийом заявок на конкурс мікропроєктів

Прийом заявок на обласний конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік стартує 28 жовтня і триватиме до 29 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Пріоритети обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив на 2020 рік, яких відтепер буде 8:

– «Освіта» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

– «Охорона здоров’я» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування (в тому числі придбання автотранспорту).

– «Культура» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, реставрація, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

-«Спорт» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

– «Безпека» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

– «Вуличне освітлення» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція.

– «Інші пріоритети» (об’єкти усіх форм власності (окрім приватної (за винятком ОСББ)), що не підпадають під визначені Конкурсною радою пріоритети) – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, облаштування об’єктів ПЗФ, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

– «Обласні заклади та установи, некомерційні комунальні підприємства обласної ради» – будівництво, капітальний ремонт, реконструкція, благоустрій територій, а також придбання обладнання, інвентарю та предметів довгострокового користування.

Як бачимо, у порівнянні з минулим роком додано два нових пріоритети «Безпека» і «Спорт».

Крім того затверджено граничну вартість проєкту та суму субвенції з обласного бюджету в 2020 році на рівні: 500 тис. грн і 200 тис. грн відповідно.

Зауважимо, що прийом заявок у рамках проведення обласного конкурсу проєктів місцевих ініціатив у Львівській області на 2020 рік розпочнеться о 9:00 год. 28 жовтня 2019 року і триватиме до 18:00 год. 29 листопада 2019 року.

Також додамо, що прийом заявок до складу Експертної комісії з оцінки проєктів місцевих ініціатив у 2020 році стартує 28 жовтня 2019 року і триватиме до 29 листопада 2019 року.

Варто зауважити, що члени Конкурсної ради затвердили графік проведення навчальних семінарів з представниками органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, громадських організацій та іншими потенційними учасниками Конкурсу. Із графіком можна ознайомитися – ТУТ.