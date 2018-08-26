У львівському аеропорту привітали мільйонного пасажира

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького» подолав рубіж у мільйон пасажирів у рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі летовища.

«Щасливицею, якій випала честь стати мільйонним пасажиром у 2018 році стала львів’янка Анна Дронь. Вона прибула рейсом Берлін-Львів WZZ 6770 авіакомпанії Wizz Air о 10-05.

Цю, радісну для п. Анни, звістку їй повідомили працівники летовища, які в пам’ять про подію подарували їй сувенірну продукцію аеропорту та ваучер у бізнес-зал міжнародних і внутрішніх рейсів», – мовиться у повідомленні.

Нагадаємо, що у 2017 році мільйонний пасажир аеропорту прибув лише 1 грудня. Тоді ним стала Вікторія Ревуцька з Ковеля, яка відправлялася рейсом Львів-Бориспіль авіакомпанії МАУ.

Цього ж року, за словами генерального директора аеропорту «Львів» Тетяни Романовської, летовище планує обслужити 1,7 млн пасажирів, а у наступному – вийти на показник у 2 млн. пасажирів.