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Чаплінський анонсував створення в Україні містобудівного кадастру

Наталя Дуляба

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Колишній головний архітектор Львова, а тепер заступник міністра розвитку громад та територій України з питань євроінтеграції Юліан Чаплінський анонсував створення нового містобудівного кадастру. На такій карті будь-хто зможе побачити, яке будівництво заплановане у конкретному місті чи області. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міністерства.

 

«У 2020 році ми оновимо комплексну генеральну схему планування території України. В регіонах є багато ідей і проєктів, наприклад, з розвитку курортів, впровадження комплексних регіональних планів будівництва швидкісних доріг,  поводження зі сміттям тощо. І все це повинно бути нанесено на генеральну схему країни. Далі оновлений кадастр вже працюватиме в синергії з обласними та міськими  кадастрами», – розповів Юліан Чаплінський.

За його словами, такий містобудівний кадастр складатиметься із графічних пошарових мап, на нанесуть інформацію про містобудівельну документацію: про функціональне призначення, екологічні обмеження, санітарні зони водойм, санітарні зони електростанції, планові резервні ділянки під порт, новий вокзал чи аеропорт. Відтак кожен охочий у режимі онлайн зможе подивитися, які об’єкти заплановані у конкретному місті, області чи ОТГ.

«Це те, що вимагає від нас законодавство. Крім того відкриті дані містобудівних кадастрів дають можливість залучати інвесторів. Будь-який інвестор розуміє, що все в порядку, коли земля «висвітлена». Також це дуже хороший інструмент, щоб розібратись, чи законне те чи інше будівництво», – додав Чаплінський.

У майбутньому також планують розширити функціонал такої кадастрової карти, додаючи дані по регіонах щодо розподілу бюджетних коштів, надходження інвестицій та навіть демографічні показники.

Нагадаємо, 36-річний Юліан Чаплінський донедавна був головним архітектором Львова. На цій посаді він працював із лютого 2015 року.

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