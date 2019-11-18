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Завтра у Львові лунатимуть сирени

Наталя Дуляба

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У вівторок, 19 листопада, у Львові відпрацьовуватимуть навчальну тривогу. З 14:50 до 14:55 год. у місті лунатимуть сирени, тому львів’ян і гостей міста просять не панікувати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

Відпрацювання навчальної тривоги триватиме протягом 5 хвилин. Так, завтра з 14:50 до 14:55 год. лунатимуть сирени, також навчальне оповіщення здійснюватимуть по радіо і телебаченню. Жодних практичних заходів у місті відпрацьовувати не будуть, тому всіх закликають зберігати спокій.

«Уривчасте звучання електричних сирен означає сигнал цивільного захисту „Увага всім“. Почувши його, негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі на частоту 103,3 МГц в ФМ-діапазоні, а телевізійні приймачі переключіть на ефірний канал аналогового телебачення „Перший Західний“ (57) канал і на ефірний канал цифрового телебачення „UA:Львів“, прослухайте повідомлення департаменту з питань цивільного захисту облдержадміністрації», – пояснюють у мерії.

Також для визначення рівня озвучення у Львові з 20 по 30 листопада проводитимуть електронне опитування мешканців. Відтак всіх закликають перейти за цим посиланням і відповісти на кілька запитань. Результати опитування допоможуть напрацювати карту покриття звуковими сигналами цивільного захисту.

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