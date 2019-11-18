На Львівщину намагались незаконно ввезти старовинні ікони

Вчора, 17 листопада, в аеропорту «Львів» затримали контрабанду старовинних ікон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

Старовинні ікони та картину намагались ввезти в Україну двоє наших співвітчизників, які прибули з однієї європейської країни. П’ять ікон серед яких Ікона Пресвятої Богородиці Тихвінської, Ікона Покровської Богородиці та картина були виявлені в багажі під час проведення митного огляду.

Митники склали протоколи про порушення митних правил, за якими вилучили товар.

Фото: ДФС