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На Львівщину намагались незаконно ввезти старовинні ікони

Ольга Денисяка

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Вчора, 17 листопада,  в аеропорту «Львів»  затримали контрабанду старовинних ікон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської митниці ДФС.

 

Старовинні ікони та картину намагались ввезти в Україну двоє наших співвітчизників, які прибули з однієї європейської країни. П’ять ікон серед яких Ікона Пресвятої Богородиці Тихвінської, Ікона Покровської Богородиці та картина були виявлені в багажі під час проведення митного огляду.

Митники склали протоколи про порушення митних правил, за якими вилучили товар.

Фото: ДФС

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