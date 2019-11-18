На блошиному ринку у Львові зібрали 22 тисячі для онкохворої мами двох дітей

На боротьбу з онкологією для львів’янки Наталі Торохти на благодійній барахолці ТЛУМ & КРАМ, що відбувся в Lem Station 17 листопада, виручили 22 000 гривень. Про це Львівському порталу повідомили організатори.

ТЛУМ & КРАМ – барахолка, локація, де можна презентувати свою справу і допомогти, тим хто у біді. Другий, листопадовий захід, перевершив сподівання організаторів за кількістю як учасників, так і гостей. Саме вони допомогли назбирати гроші. Згідно правил, усі учасники блошиного ринку переказують 10% виручки від продажу на благодійність.

Так, на першому ТЛУМ & КРАМ вдалося зібрати гроші для маленького львів’янина на реабілітацію у Німеччині. Другий захід був покликаний допомогти мамі двох маленьких діток, 33-річній Наталі Торохті. У жінки виявили рідкісну онкологію.

«Цього разу було 40 учасників та понад 3000 відвідувачів. Ми виросли втричі, в жовтні гостей було близько 1000. А на добру справу ми виручили більше 20 000 гривень», – розповідає співзасновниця ТЛУМ & КРАМ Дара Бурко.

Зазначимо, що Наталя Торохта народилася у Львові 25 березня 1986 року. Завершила середню спеціалізовану школу №8 з поглибленим вивченням німецької мови та Львівський медичний університеті імені Данила Галицького. За спеціальністю лікар-кардіолог. У Наталі двоє малих діток – 6 років та 4 місяці. Під час вагітності другим синочком у жінки в черевній порожнині виявили кисту, та медики заспокоїли, що після народження малюка її легко та швидко видалять. І ось на початку жовтня Наталя лягла на операційний стіл, відтоді дізналася про страшний та рідкісний діагноз. Заключення гістології показало, що у Наталі муцинозна неоплазма апендикса, і найгірше- що ракові клітини розповсюджуються по всій слизовій.

Це унікальна патологія, яку навіть в Інституті раку у Вашингтоні (Washington Cancer Institute) оперують всього лиш 4 випадки на рік. Наталю погодилася взяти на лікування Клініка у Дрездені (Німеччина) – «Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden», яка має досвід подібних операцій. Днями Наталя прибула у клініку та готується до операції. Завдяки допомозі тисячам небайдужих львів`ян Наталя вже внесла аванс на рахунок клініки – 19 000 євро, та загальний рахунок клініка виставить вже після самої операції та лікування. За попередніми даними – це буде понад 50 тисяч євро.

Додамо, що раніше Львівський портал вже писав про історію Наталі Торохти.

Також ми інформували про благодійний концерт, де для хворої матері двох діток також збирали кошти.