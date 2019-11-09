«Допоможемо дітям врятувати маму»: завтра львів’ян кличуть у Центр Довженка на благодійний концерт

Львів’ян та гостей міста закликають відвідати благодійний концерт «Допоможемо дітям врятувати маму», який організований задля порятунку онкохворої Наталі Торохти. Захід відбудеться у неділю, 10 листопада, на Сихові в «Центрі Довженка», що на проспекті Червоної Калини, 81 о 17:00 год. Про це повідомляють організатори.

Вокальна формація «Піккардійська Терція», переможець телепроекту «Голос країни» Tabakov, Гурт WSZYSTKO, Keta Rina та Творча студія Павла Табакова вийдуть на одну сцену задля порятунку життя 33-річної львів’янки, матері двох маленьких дітей Наталі Торохти. У жінки медики діагностували рідкісну онкологію, яка трапляється раз на мільйон випадків – муцинозну неоплазму апендикса.

Квитки можна придбати онлайн kasa.in.ua/ua/lviv/concert/dopomozhemo-ditiam-vriatuvaty-mamu-2019-11-10 та в касах «Центру Довженка». Перед початком концерту з 16 год. в «Центрі Довженка» також відбудеться благодійний ярмарок. Усі виручені кошти будуть спрямовані на дороговартісне лікування Наталі Торохти, яку оперуватимуть у спеціалізованій клініці в Дрездені (Німеччина). Загалом на лікування Наталі потрібно зібрати близько 50 тис. євро.

Наталя Торохта народилася у Львові 25 березня 1986 року. Завершила середню спеціалізовану школу №8 з поглибленим вивченням німецької мови та Львівський медичний університеті імені Данила Галицького. За спеціальністю лікар-кардіолог. У Наталі двоє малих діток – 6 років та 4 місяці. Під час вагітності другим синочком у жінки в черевній порожнині виявили кисту, та медики заспокоїли, що після народження малюка її легко та швидко видалять. І ось на початку жовтня Наталя лягла на операційний стіл, відтоді дізналася про страшний та рідкісний діагноз. Заключення гістології показало, що у Наталі муцинозна неоплазма апендикса, і найгірше- що ракові клітини розповсюджуються по всій слизовій.

Це унікальна патологія, яку навіть в Інституті раку у Вашингтоні (Washington Cancer Institute) оперують всього лиш 4 випадки на рік. Наталю погодилася взяти на лікування Клініка у Дрездені (Німеччина) – «Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden», яка має досвід подібних операцій. Днями Наталя прибула у клініку та готується до операції. Завдяки допомозі тисячам небайдужих львів`ян Наталя вже внесла аванс на рахунок клініки – 19 000 євро, та загальний рахунок клініка виставить вже після самої операції та лікування. За попередніми даними – це буде понад 50 тисяч євро.

Додамо, що раніше Львівський портал вже писав про історію Наталі Торохти.