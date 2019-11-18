Львів’ян кличуть на спілкування з учасниками подій на Майдані

У День Гідності та Свободи, 21 листопада, у 58 Будинку офіцерів, що на вул. Театральна, 22, відбудеться захід «Зима, що нас змінила». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Під час події буде зустріч та спілкування з учасниками подій на Майдані, у подальшому — учасниками АТО / ООС, а також — перегляд фільму «Зима, що нас змінила». Запрошуємо всіх до участі», — повідомили у Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій.

Час проведення: 15.00 — 16.30 год.

Нагадаємо, 21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цього дня шість років тому розпочалась Революція Гідності українців. З переліком подій можна ознайомитися тут.