Ікону з зображенням Климентія Шептицького перетворили у поштову марку

У Львові відзначають 150-ті роковини з Дня народження священномученика Климентія Шептицького. Цієї неділі, 17 листопада, відбулась презентація спеціально розробленої поштової марки з зображенням видатного діяча УГКЦ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

Поштову марку презентували у соборі святого Юра по завершенню літургії. За основу марки взяли зображення ікони священномученика Климентія, яку створив львівський художник та іконописець Данило Мовчан.

Під час церемонії настоятель собору святого Юра отець Роман Кравчик зазначив, що цей захід є гарним ділом, яке спрямоване на прославу життя і вчинків Блаженного Климентія Шептицького.

«Презентації поштових марок на Святоюрській горі є традиційним дійством, приуроченим до знаменних дат та подій, яке щорічно відбувається з ініціативи Центру соціальних проектів «Хочу жити», – додав отець Роман Кравчик.

Зазначимо, Климентій Шептицький (1869 – 1951) був відомим церковним та громадським діячем, архімандритом монахів Студійського уставу. Разом зі своїм братом, Митрополитом Андреєм Шептицьким, рятував євреїв під час II Світової війни.

У червні 2001 року Папа Іван Павло ІІ проголосив отця Климентія Шептицького блаженним.

До 150-річчя з дня уродин Климентія Шептицького у Львові відбувається низка пам’ятних заходів. Серед них – мистецькі виставки, видання творів отця, випуск на телебаченні програми із життєписом священнослужителя, екскурсія Львовом про місця пам’яті роду Шептицьких, вечір пам’яті, а також численні виставки, лекції, круглі столи. Із повним переліком заходів можна ознайомитися тут.

Також нещодавно у парку «Знесіння» відновили черешневий гай Климентія Шептицького.

Додамо, що вшанування пам’яті Климентія Шептицького цьогоріч відбувається на загальнодержавному рівні.