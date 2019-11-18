До Дня студента левів на площі Ринок одягнули у мантії

Сьогодні, 18 листопада, з нагоди Міжнародного дня студента у Львові відбулась інавгурація нового студентського мера міста, а головні символи Львова – леви біля Ратуші – одягнули у мантії. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

На площі Ринок новий студентський мер Оля Дякун та її попередник Олександр Николяк одягнули мантії на міських левів. Опісля відбулась церемонія інавгурації нового студентського мера міста.

Відтак, міський голова Львова відзначив активних студентів – 4 студентських віцемерів Львова: Романа Цудного, Ярослава Бучила, Миколу Апетика та Андрія Сидора.

«Хочу привітати вас із Днем студента, який щорічно відзначається у Львові по-особливому. Сьогодні ми теж були свідками особливого дійства, яке запам’ятається надовго. Посвідчення, яке мені передали сьогодні, насправді було передане усій студентській спільності міста, щоб ми могли у будь-якому кабінеті відстоювати свої права, просувати свої проекти, які сприятимуть розвитку міста. Студентська рада Львова і міська рада Львова готові до співпраці. Закликаємо вас долучатись», – сказала Ольга Дякун.

Також студенти 19 вищих навчальних закладів Львова виконали студентський гімн «Gaudeamus igitur». Окрім того, сьогодні у центрі міста організують флешмоб у вигляді буккросингу серед молоді.

Зазначимо, щороку 17 листопада Студентська рада Львова приходить і одягає в мантію і академічну квадратну шапочку львівських левів, тим самим засвідчуючи їм свою повагу.

Фото: ЛМР