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У Львові обрали нового студентського мера

Соломія Головіна

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Студентським мером Львова стала студентка факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка Ольга Дякун. Про це Львівському порталу повідомили на Facebook-сторінці вишу.

 

Зазначається, що 5 листопада відбулися вибори очільника студентського мера Львова.

Шляхом голосування делегатів від усіх закладів вищої освіти міста серед трьох достойних кандидатів на пост студентського мера Львова було обрано студентку 3 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, президента ГО Центр «Молода Дипломатія» Ольгу Дякун.

Фото: ЛНУ ім. І. Франка

 

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