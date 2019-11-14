У Львові обрали нового студентського мера

Студентським мером Львова стала студентка факультету міжнародних відносин ЛНУ ім. І. Франка Ольга Дякун. Про це Львівському порталу повідомили на Facebook-сторінці вишу.

Зазначається, що 5 листопада відбулися вибори очільника студентського мера Львова.

Шляхом голосування делегатів від усіх закладів вищої освіти міста серед трьох достойних кандидатів на пост студентського мера Львова було обрано студентку 3 курсу факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка, президента ГО Центр «Молода Дипломатія» Ольгу Дякун.

Фото: ЛНУ ім. І. Франка