У Городоцькому районі невідомий водій збив пішохода та утік

На Львівщині розшукують водія, який скоїв наїзд на пішохода у Городоцькому районі та втік із місця ДТП. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

За даними відомства, правоохоронці просять зголоситись на «102» очевидців дорожньо-транспортної пригоди, що сталась 16 листопада близько 20.45 на автодорозі «Львів-Самбір» неподалік села Поріччя у Городоцькому районі.

Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 31-річного мешканця Пустомитівського району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду чоловік із переломами був госпіталізований до лікарні.

Відкрито кримінальне провадження. Винуватцю загрожує до трьох років тюрми.