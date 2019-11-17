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На згарищі виявили тіло чоловіка? Поліція перевіряє причину смерті

Андрій Котенський

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Поліцейські розслідують обставини загибелі чоловіка в Турківському районі, тіло якого було виявлене після гасіння пожежі у житловому будинку. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства, у Турківське відділення поліції 16 листопада близько 8.30 надійшло повідомлення про те, що в одному з сіл району виникла пожежа у житловому будинку.

Після локалізації пожежі правоохоронці виявили у будинку тіло 41-річного жителя села.

Тіло скероване на експертизу, правоохоронці встановлюють обставини події та причини займання.

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