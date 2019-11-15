Відтепер ЛКП «Лев» видає сертифікати для виїзду з твариною за кордон

У Першій комунальні ветеринарній клініці, що діє на базі ЛКП «Лев» господарі тварин зможуть оформити та отримати сертифікат для виїзду з твариною за кордон. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У ЛКП «Лев» закликають мешканців не розлучатися зі своїми улюбленцями в той час, коли вони виїжджають за кордон. Підприємство опікується безпритульними тваринами, але також надає послуги й домашнім улюбленцям.

«Раніше було проблемою отримати сертифікат для того, щоб мати змогу виїхати за кордон. Ми з командою вирішили, що це потрібно виправляти, адже надзвичайно важливо мати документ, який свідчить про те, що ваша тварина здорова, вакцинована від сказу та може безпечно перетнути кордон», – зазначила директорка ЛКП «Лев» Оксана Кошак.

Відомо, що з часу запровадження послуги, впродовж 2 тижнів, до ЛКП «Лев» звернулося вже 12 власників тварин, аби оформити сертифікат для своїх улюбленців. Вартість послуги становить 3392 гривні.

Для того, щоб отримати сертифікат, необхідно записатися на процедуру з понеділка по п’ятницю (з 9:00 до 19:00 год.) за телефоном: 068−53−54−545 та після прослуховування автовідповідача натиснути 2.

Нагадаємо, у 2016 році в місті запровадили обов’язкову реєстрацію тварин. Кожен собака має бути записаним у Єдиній реєстраційній базі господарських тварин міста Львова і носити жетон з індивідуальним номером. Чіпувати свого домашнього улюбленця можна як в ЛКП «Лев», так і в приватних ветеринарних клініках.

Раніше Львівський портал писав, що зараз ЛКП «Лев» шукаютє домівки для 9 собачок та одного кота.

Довідка

Львівське комунальне підприємство «Лев» – це ветеринарно-стерилізаційний центр для тварин у Львові. На базі підприємства діє Перша комунальна ветеринарна клініка (ПКВК) для безпритульних та домашніх тварин, а також стерилізаційний центр для безпритульних тварин та Центр адопції (всиновлення) чотирилапих. Графік роботи ЛКП «Лев»: щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Перша комунальна ветеринарна клініка працює цілодобово. Адреса: Львів, вул. Промислова, 56. Контакти: lkplev@gmail.com; (032) 252−30−41; (068) 535−45−45.

Фото: ЛМР