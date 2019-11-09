10 вихованців ЛКП «Лев», котрі шукають нову домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 9 собачок та одного кота, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«На дворі уже листопад, а це означає, що не за горами холодна зима. Ви уже придумали з яким зустрічатимете перший сніг? Якщо ні, то представляємо вам чудових кудлатиків, які зігріють не лише обіймами, а й теплом своїх сердецьУсі вони веселі, грайливі, розумні, уміють любити і мріють стати частинкою вашого життя, аби зробити його казковим. Обирайте, хто вам до душі і мерщій забирайте свого улюбленця додому», – йдеться у повідомлення ЛКП «Лев».

Отож, нову домівку шукають:

Ніжна киця Красуня. Чотирилапа стане для свого господаря чудовим другом та компаньйоном.

Пайпер – молода чотирилапа, віком близько року. Собака добре піддається навчанню та може проживати в сім‘ї з дітьми, які люблять тварин.

Спокійна хвостата красуня з милим поглядом Люся. Чотирилапа може проживати в сім’ї з дітьми.

Лілу – молода собака, віком близько року. Хвостата енергійна, гавкуча та має здібності до навчання.

Молодий та гавкучий Декстер, який стане для свого господаря чудовим охоронцем і другом.

Собака середнього віку Бладі. Чотирилапа соціалізована, тож стане для свого господаря вірним другом і компаньйоном, з яким ніколи не буде сумно. Ідеальний варіант для Бладі – це проживати у вольєрі та на посторому подвір‘ї.

Адель – кудлата красуня, віком близько року. По поведінці та її хутрі видно, що вона донедавна жила в сім’ї. На жаль, вуличне життя налякало її і зараз вона проходить соціалізацію з кінологом. Адель невеликого розміру, тож може проживати в квартирі.

Молода метиска лайки Лея. Чотирилапа активна, грайлива та гавкуча, тож стане для господаря другом та охоронцем.

Собака невеликого розміру Мая, яка потрапила до нас в дуже занедбаному стані та з новоутворенням, яке потребує оперативного втручання. По її поведінці видно, що вона була домашньою.

Наєм – чотирилапий середнього віку. Собака має хороший вигляд. Це свідчить про те що він був домашній, проте за ним досі не прийшов його господар. Наєм дружій хвостатий, який виконує базові команди, тож для свого господаря Наєм буде не лише вірним другом, а й пильним охоронцем.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: Ірина Шелест