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У Турці авто злетіло з дороги і врізалося в дерево

Андрій Котенський

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У Турці «Хонда» зіткнулась з деревом. Водій та пасажир травмовані. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

За даними відомства дорожньо-транспортна пригода сталась у місті Турка вчора близько 8.30 на вулиці Січових Стрільців.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хонда», 27-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на узбіччя та зіткнувся з деревом. Внаслідок події водій та його пасажир отримали тілесні ушкодження.

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