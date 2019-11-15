Серед садибної забудови на Левандівці хочуть збудувати 4-поверхівку

Новостворена компанія «Левандівський оазис» серед садибної забудови на вул. Роксоляни хоче спорудити 4-поверховий житловий будинок із підземним паркінгом. Питання про видачу відповідних містобудівних умов та обмежень сьогодні, 15 листопада, розглядав виконавчий комітет міської ради Львова. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, ТзОВ «Левандівський оазис» хоче отримати містобудівну документацію на будівництво багатоквартирного житлового будинку із підземним паркінгом на вул. Роксоляни.

Нове житло хочуть зводити на чотирьох земельних ділянках загальною площею 0,15 га. Одну із ділянок (0,0547 га) фірма нещодавно викупила із комунальної власності на аукціоні за 700 тисяч гривень. І саме земельне питання викликало серед членів виконкому жваве обговорення.

Неподалік від майбутнього 4-поверхового будинку вже є багатоповерхівки. Натисніть на зображення для збільшення

З’ясувалось, що виставлена на торги ділянка на вул. Роксоляни була призначена під індивідуальне житлове будівництво, оскільки вона знаходиться у зоні Ж-1 – зоні садибної забудови. Натомість тепер на цю та в інші три земельні ділянки вказаний вид використання «для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку».

У проєкті містобудівних умов та обмежень вказано, що висота майбутнього будинку становитиме 15 м, а з попередньої візуалізації видно, що він матиме чотири поверхи.

Допустимим видом будівництва у садибні зоні є одноквартирні окремо стоячі або зблоковані житлові будинки висотою не вище трьох поверхів. Втім незважаючи на такі обмеження, містобудівельна рада погодила спорудження багатоквартирного будинку на чотири поверхи, вказавши, що житлові будинки такої категорії є допустимим видом забудови у зоні Ж-1.

Зазначимо, що багатоквартирні житлові будинки до чотирьох поверхів у Львові дозволяють зводити у зоні Ж-2 – зоні малоповерхової житлової забудови.

Під час обговорення члени виконкому мали зауваження щодо того, як «впишеться» нова будівля в існуючу забудову і чи не буде вона перекривати сусіднім будівлям доступ до сонячного світла. Врешті вони вирішили перенести розгляд цих містобудівних умов та обмежень на одне з наступних засідань.

«Так, на аукціон були винесені певні земельні ділянки. І було бачення, що це – зона Ж-1, де є індивідуальна житлова забудова. Я розумію, що є технічна можливість змінити поверховість і вона є законна. Але якщо цей 4-поверховий будинок потім буде знецінювати сусідні ділянки, які передбачені в подальшому виставляти на аукціон, то це теж неправильно. Тому важливо виїхати на місце, оцінити, наскільки це будівництво впливатиме на довколишню територію, а вже потім приймати рішення», – додав заступник міського голови Львова з фінансово-економічних питань Геннадій Васьків.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТзОВ «Левандівський оазис» створили сім місяців тому – у квітні 2019-го. Фірма займається будівництвом, а її засновником є львів’янин Орест Луцишин. Він, до речі, також є співвласником будівельних компаній «Глобус інвест», (Globus), «Плюс інвест девелопмент» і «Турікон»