Мешканцю Стрия, який замовив вбивство адвоката з Київщини, повідомили про підозру

47-річному мешканцю Стрия, який за сім тисяч доларів замовив вбивство адвоката з Київщини, повідомили про підозру. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури у Львівській області.

Йому інкримінують ч.3 ст.27, ч1 ст.14, п.11 ч.2 ст.115 КК України – організація готування до вчинення вбивства на замовлення. Невдовзі фігуранту оберуть міру запобіжного заходу. Прокуратура області клопотатиме про тримання під вартою без права внесення застави.

Зазначимо, що виконавець злочину сам розповів про цей факт правоохоронцям та погодився на співпрацю. Нагадаємо, замовником ж виявився 47-річний житель Стрия на Львівщині, який цьогоріч у жовтні запропонував колишньому АТОвцю позбавити життя свою жертву – адвоката. Такі «послуги» оцінив у 7 тисяч доларів США, а також пообіцяв покрити усі інші, пов’язані із цим витрати. Правоохоронці затримали «на гарячому» – коли той, передавав виконавцю обумовлену суму коштів.