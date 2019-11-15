Львів’ян попереджають про густий туман

Завтра, 16 листопада, у Львові вночі та вранці очікується туман видимістю 200 – 500 м. Про це Львівському порталу повідомили у персслужбі Львівської міської ради.
Мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Під час керування автомобілем у тумані рекомендовано:
- істотно знизити швидкість руху та вибирати швидкісний режим, який забезпечував би своєчасне гальмування;
- при наявності протитуманних фар — вмикати їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі, стежити за сигналами автомашин, що рухаються попереду.
Ольга Денисяка