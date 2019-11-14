У супермаркетах Львова збиратимуть спеціальну їжу для важкохворих дітей

Три дні поспіль, 15, 16 та 17 листопада, у Львові відбуватиметься благодійна акція, під час якої у супермаркетах збиратимуть каші та суміші для важкохворих діток. Про це Львівському порталу повідомили у благодійному фонді «Крила надії».

У Львові сьогодні є близько ста важкохворих дітей, які потребують спеціального харчування через те, що не можуть їсти самостійно. Тому у підтримку малечі благодійники збиратимуть у супермаркетах їжу. Визначені продукти може придбати кожен охочий і залишити їх в окремому возику.

«Такі діти не можуть вживати звичайну їжу, вони харчуються через зонд або потребують їжі з додатковим вмістом калорій. Однієї упаковки спеціальної каші чи суміші дитині вистачає на 1-3 дні. Щоб 100 важкохворих були забезпечені таким харчуванням на щодень, щомісяця необхідно 300 000 гривень», – йдеться у повідомленні.

Загалом на місяць важкохворій малечі потрібно 200 пачок дитячих каш (Bebi, Nestle), 200 банок розчинів Resource Optimum, Resource Junior, Resource Modulen, 3250 штук питних йогуртів Pediasure Малоїжка, Pediasure Здоровейка.

Відтак львів’ян закликають долучитися до благодійної акції, яка триватиме протягом 15-17 листопада у Львові. Для цього потрібно прийти у будь-який супермаркет мережі «Арсен» чи в магазин «Антошка», придбати там кашу, суміш чи висококалорійний йогурт і залишити їх у возику при вході.

Усі, хто не може передати придбану продукцію, але хоче долучитися до акції, просять перерахувати кошти на рахунок благодійників. А вони самі закуплять необхідні каші і суміші для діток.

Рахунок № 5169330520555712 – призначення платежу «на їжу дітям». Перекази з-за кордону можна проводити тут.

Реквізити для регулярних платежів:

БФ «Крила надії»

Західне ГРУ ПриватБанку м.Львів

МФО 325321

ЄДРПОУ 35620901

Рахунок 26000060442841

Призначення платежу – «на їжу дітям»

Додамо, що благодійний збір спеціального харчування для діток «Крила надії» організовує вже вдруге. У травні цього року під час акції вдалося зібрати 815 упаковок каш, сумішей та йогуртів, а також 272 630 гривень, за які купили харчування, що не продається у звичайних супермаркетах.