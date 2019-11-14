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У Кам'янка-Бузькому районі загорілась 12-тонна вантажівка

Ольга Денисяка

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Вчора, 13 листопада, о 20:59  год. у селі Запитів Кам’янко-Бузького району загорілась 12-тонна вантажівка «Вольво». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС Львівщини.

 

«До місця події негайно виїхали рятувальники місцевої пожежної команди с. Новий Яричів та частини спеціальної пожежної техніки Загону технічної служби ГУ ДСНС України у Львівській області», – йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 21:17 та загасили за три хвилини. Вогонь повністю знищив салон автомобіля.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

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