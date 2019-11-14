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У будівлю прокуратури Львівщини вперше можна буде потрапити на екскурсію

Наталя Дуляба

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У будівлю прокуратури Львівської області, що на проспекті Шевченка, можна буде потрапити на екскурсію. Всі охочі зможуть зайти і вперше майже за 30 років побачити, як зсередини виглядає ця структура. Відповідне відеозапрошення опублікувала на своїй сторінці у Facebook прессекретарка прокуратури Юлія Шевченко, передає Львівський портал.

 

У відео під назвою «Львівська прокуратура відкриває двері для людей» сама новопризначена прокурорка області Ірина Діденко запрошує всіх охочих на оглядини.

«Відкриваємо прокуратуру. Відтепер можна помилуватися інтер’єром, а також дізнатись цікаві історії про саму споруду. Ласкаво просимо!», – сказала вона.

Зазначимо, що потрапити у прокуратуру Львівщини є непросто. Відразу при вході там знадиться пост охорони, яка перевіряє всіх, хто хоче зайти всередину. Навіть журналістам дозволяють  пройти лише за наявністю посвідчення та паспорта.

Як уточнила у коментарі Львівському порталу Юлія Шевченко, механізм проведення екскурсій будівлею прокуратури ще напрацьовується. Наразі відомо, що пріоритет отримають студенти юридичного факультету. Згодом на безкоштовний тур у прокуратуру потрапити зможуть й усі охочі – її проводитиме екскурсовод.

«Ми плануємо підписати угоду з організацією, яка проводить екскурсії Львовом. Таким чином потрапити у прокуратуру зможе кожен охочий. Але звісно, всюди ходити відвідувачі не зможуть, у нас є розроблений маршрут. Під час екскурсії можна буде побачити малу і велику актові зали, наші коридори з дерев’яним оздобленням, хол із мозаїками і вітражами», – додала Юлія Шевченко.

Прокуратура Львівської області із 90-х років знаходиться у будинку на проспекті Шевченка, 17-19. З того часу структура вперше відчиняє двері для екскурсій.

Саму будівлю спорудили ще у 1912 році для Промислово-торгової палати Львова. Архітекторами були відомі на той час Альфред Захаревич і Тадеуш Обмінський. З 1939 по 1991 роки тут містився міський осередок Комуністичної партії.

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