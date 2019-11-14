Нацрада позапланово перевірить телеканал NewsOne

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 14 листопада призначила позапланову перевірку ТОВ «Новини 24 години» (супутниковий телеканал NewsOne) через виявлені ознаки розпалювання ворожнечі. Рішення було ухвалене на підставі моніторингу, проведеного 5 листопада, повідомляє сайт регулятора.

Як повідомили у регуляторі, цього дня в ефірі ліцензіата зафіксовано трансляцію передачі «Я так думаю» (початок о 23:25, прямий ефір) із ведучим Русланом Коцабою, в якій звучали висловлювання, що мають ознаки порушення мовником Законів України «Про інформацію» і «Про телебачення і радіомовлення».

Зокрема, йдеться про частину першу статті 28 Закону України «Про інформацію», відповідно до якої інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини; абзаци третій, четвертий і дев’ятий частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», які передбачають, що не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до насильницької зміни конституційного ладу України, закликів до розв`язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, трансляції телепередач, виготовлених після 1 серпня 1991 року, що містять популяризацію або пропаганду органів держави-агресора та їхніх окремих дій, що виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України); пункти а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», адже телерадіоорганізація зобов`язана дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії, поширювати об`єктивну інформацію.

Серед висловлювань, зокрема, було таке: «…Незаконне збагачення і було метою оцих «євромайданівських бариг». А не якесь там примарне європейське майбутнє, НАТО, Євросоюз і т. п. Відповідно повсталий Донбас спробували упокорити з допомогою танків та авіаційних бомб. Це правда, її нема куди діти. Вона мусить бути озвучена, саме тут, на рівні київському київська влада має визнати, що використання збройних сил проти мирного населення є злочином, на який не поширюються терміни давності».

За результатами перевірки Національна рада, вивчивши всі обставини, ухвалить відповідне рішення щодо ліцензіата.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 26 вересня позбавила телеканал «112 Україна» цифрових ліцензій на мовлення. Однак канал продовжував мовлення і доступний на супутнику, в кабельних мережах і в інтернеті.

Як повідомляв Львівський портал, громадсько-політична організація «Вільні люди» нещодавно заявила, що телеканали «112» та «NewsOne» є явними рупорами країни-агресора в Україні. «Фактичним власником телеканалу «112» є проросійський політик, кум Путіна – Віктор Медведчук (номінально належить німецькому підприємцю з провінції). Власником телеканалу «NewsOne» є соратник Медведчука, народний депутат від «Опозиційного блоку» Тарас Козак», – наголошували в організації. Раніше Нацрада пояснювала, чому не може позбавити телеканал «NewsOne» ліцензії на мовлення.

У червні цього року львів’янин Тарас Козак також став новим і одноосібним власником медіахолдингу ZIK – компаній «Міст ТБ» і «ТРК «Нові комунікації». Відтак у медіаактиві Козака тепер три канали: «112 Україна», NewsOne і ZIK.

Нагадаємо, 13 липня, невідома особа вистрілила з гранатомета у фасад будівлі телеканалу «112 Україна». Подію кваліфікували як терористичний акт.