Завдяки мобільному додатку у Карпатах українці зібрали тонну сміття

Три місяці тому львівські ІТшники розробили мобільний додаток EcoHike для очищення Карпат від сміття. За цей час туристи і небайдужі прибрали більше тонни відходів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі компанії GlobalLogic.

«За три місяці з моменту офіційного релізу додатку EcoHike туристи та волонтери зібрали понад 1000 кг сміття. Користувачі створили понад 60 міток, більшість із цих позначок розташована в межах українських Карпат. EcoHike використовували як поодинокі активісти, так і організації під час туристичних та еко-походів. Наприклад, мандрівники Кулуар Тревел пройшли 130-кілометровий маршрут, очищаючи Карпати разом із застосунком», – йдеться у повідомленні.

Зараз у мобільному додатку EcoHike зареєструвались уже понад 1000 користувачів. Незареєстровані також можуть переглядати створені мітки, але не створювати нові позначки чи оновлювати їхній статус.

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Львівські ІТшники працюють над вдосконаленням додатку, у планах – додати можливість прокладання маршрутів з урахуванням міток, можливість позначати місця, де можна викинути сміття, зробити нагороди для найактивніших користувачів.

Додамо, що мобільний додаток EcoHike створила львівська команда ІТ-компанії GlobalLogic. Ще на початку роботи застосунок стали активно використовувати манрівники, екоактивісти та громадські організації, що прагнуть зберегти Карпати. Додаток можна завантажити для Apple iOS тут, а для Google Android – тут.