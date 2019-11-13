Пропустив вантажівку з контрабандою. Львівського митника взяли під варту із можливістю внесення 150 тисяч застави

Личаківський районний суд Львова сьогодні, 13 вересня, обрав запобіжний захід для 41-річного працівника митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС, якого підозрюють у службовій недбалості. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі прокуратури Львівської області.

«У середу, 13.11.2019, Личаківський районний суд м.Львова обрав для фігуранта міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення 153 тис грн застави», – мовиться у повідомленні.

При цьому зазначається, що прокуратура клопотала про заставу у розмірі 2,5 млн грн.