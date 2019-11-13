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У фурі, яку пропустив митник з «Рава-Руської», було техніки на 9 млн грн

Андрій Котенський

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Митнику, якого підозрюють у службовій недбалості, оберуть на Львівщині запобіжний захід. Прокуратура у суді вимагає утримування під вартою зловмисника із альтернативою внесення застави 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Прокуратури Львівщини.

 

Як повідомляється, зловмисником виявився 41-річний уродженець Волинської області, працівник митного поста «Рава-Руська» Львівської митниці ДФС.

«У січні цього року службовець безперешкодно пропустив через митний кордон України вантажівку із незадекларованим товаром, загальною вагою понад 4 тонни, вартістю майже 8,7 млн грн», – йдеться у повідомленні.

Серед виявленого були зарядні пристрої, мультимедійні системи, відеореєстратори, акумулятори, наручні годинники, телевізійні приставки, фітнесбраслети, сумки, карти пам’яті, роутери, навушники та інша техніка.

В результаті ввезення контрабанди бюджет недоотримав понад 2,5 млн грн.

За зловживання владою чоловіку повідомили підозру.

Сьогодні, 13 листопада, о 13:00 год, у Личаківському районному суді Львова відбудеться обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Зловмиснику загрожує до 6 років ув’язнення з трирічним позбавленням права обіймати посади в органах митної служби, а також штраф від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Раніше Львівський портал повідомляв про те, що слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем державному інспектору одного з митних постів Львівської митниці.

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