Незабаром у Львові запрацює інклюзивна Сенсотека. Візуалізація

До кінця цього року у Львові на вулиці Самчука, 22 (бібліотека-філія № 18) запрацює унікальний інклюзивний бібліотечний простір — Сенсотека. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У 2015 році управлінням культури ЛМР, публічними бібліотеками Львова спільно з ГО «Інститут українських студій» була розроблена концепція Сенсотеки, яка має на меті забезпечити людей з інвалідністю доступним простором задля їхнього навчання, відпочинку та налагодження соціальних взаємовідносин через культурні практики. За 2016 — 2019 роки на ремонтні роботи було використано 2, 5 млн грн. Для Сенсотеки закуплене спеціалізоване обладнання, серед якого відеозбільшувач для читання та принтер шрифтом Брайля на суму 287 500 грн.

«Ця бібліотека буде унікальною тим, що матиме спеціалізоване обладнання для незрячих та людей з вадами зору. Сама ідея зробити Сенсотеку на базі цієї бібліотеки є не випадковою, адже тут неподалік є школа для дітей, які не бачать. Це була ідея громадськості, яку ми радо підтримали. Весь дизайн, інтер’єр пов’язаний з інклюзією: відповідне ознакування, спеціалізована плитка, великий простір. Також ми вже купили для Сенсотеки принтер, який друкуватиме шрифтом Брайля. Ми вже на завершальний стадії ремонтних робіт, які до кінця року будуть завершені. На початку наступного року закуповуємо всі меблі, весь інвентар і робитимемо відкриття», — розповіла в.о. начальника управління культури ЛМР Наталія Бунда.

Станом на сьогодні вже зроблено: монтаж вхідної частини згідно з новою концепцією головного фасаду, влаштовано пандус, зроблено нове опалення та санвузли, підключено каналізацію та водовідведення, проведена нова електрика, демонтовано старі стіни та вже монтують нові. Відповідно до концепції бібліотеки — встановлена підлога з підігрівом, повністю відремонтований дах, поміняні усі вікна, на черзі — робота з меблями.

Фото: ЛМР