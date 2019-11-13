На Виговського «Фольксваген» збив львів’янина

Вчора, 12 листопада, близько 18.30 на вулиці Виговського у Львові автомобіль «Фольксваген» скоїв наїзд на чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Фольксваген Джетта» скоїв наїзд на пішохода, 30-річного львів’янина. Внаслідок наїзду чоловік отримав тілесні ушкодження, зокрема переломи та був госпіталізований.

Наразі поліцейські встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.