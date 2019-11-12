В ДТП у Червонограді постраждала 49-річна жінка

У понеділок, 11 листопада, в Червонограді на вул. Івасюка автомобіль «Нісан» збив пішохода. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Нісан», 32-річний червоноградець, збив 49-річну жінку, яка переходила дорогу. Із травмами місцеву мешканку доправили в лікарню.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Максимальне покарання, передбачене статтею, – обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі проводиться досудове розслідування.