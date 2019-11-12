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На Яворівщині згоріли два автомобілі

Ольга Денисяка

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Вчора, 11 листопада, в Яворівському районі згоріли два автомобілі. Про це Львівському порталу повідомили у ГУ ДСНС Львівщини.

 

Перша пожежа виникла в цегляному гаражі, критому бляхою о 08:34 сел. Шкло. Через щільне задимлення, вогнеборцям довелось працювати у спеціальних засобах захисту органів дихання та зору.

Внаслідок пожежі вогнем знищено гараж та автомобіль «Рено».

Того ж дня, о 20:54 пожежу в м. Новояворівськ загорівся автомобіль «Сеал Толедо». На момент прибуття пожежників до місця виклику, вогонь повністю охопив автівку.  Внаслідок пожежі автомобіль згорів дотла.

Фото: ДСНС

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