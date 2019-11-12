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Мінінфраструктури планує запустити потяг Львів-Мінськ

Вероніка Рой

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Міністерство інфраструктури України планує оновити рухомий склад Укрзалізниці, підвищити якість та безпеку вантажних та пасажирських перевезень, а також запустити нові внутрішні та міжнародні маршрути. Про це повідомив Міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає пресслужба Кабміну.

 

«Укрзалізниця повернулася до складу Міністерства інфраструктури України і ми нарешті почнемо її змінювати. Це необхідно робити негайно, бо середній вік локомотивів складає понад 40 років, рівень зношеності вантажних і пасажирських вагонів – понад 85%, пасажирські перевезення та діяльність вокзалів збиткові для залізниці», – зазначив Владислав Криклій.

За словами Міністра, саме оренда або продаж майна, яке не використовується залізницею у профільній діяльності, а також концесія окремих об’єктів може стати джерелом додаткових коштів для запланованого переобладнання рухомого складу та покращення інфраструктури. За попередніми оцінками, вартість непрофільних активів Укрзалізниці – понад 10 млрд грн.

В планах Міністерства інфраструктури в 2020 році придбання Укрзалізницею 2000 вантажних і 26 пасажирських вагонів, укладення договорів на 40 тепловозів та 200 електровозів, електрифікація 110 км колії для пришвидшення руху потягів, локалізація виробництва тяги в Україні, що дозволить створювати нові робочі місця для українців.

Після оновлення рухомого складу планується відкриття нових маршрутів.

У межах України: Ужгород – Херсон через Миколаїв, Кривий Ріг, Запоріжжя – Івано-Франківськ через Дніпро, Запоріжжя – Чернівці, Київ – Ковель, Київ – Запоріжжя через Кривий Ріг, Лисичанськ – Одеса, Київ-Миколаїв- Херсон.

У міжнародному сполученні, зокрема з країнами ЄС та Республікою Білорусь: маршрути до Польщі приєднання до потягу 4 столиць – 5 столиці (Таллінн) Львів – Мінськ через Ковель, Брест; Гомель – Київ.

Також обіцяють покращити рівень сервісу та комфорту для пасажирів. Для цього у наступному році заплановані: заміна освітлення у вагонах, оновлення постільної білизни, вдосконалення системи прибирання у потягах.

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