Хвороба «сухого ока». У МОЗ пояснили, як вберегти зір під час роботи за комп’ютером

За даними ВООЗ 300 мільйонів людей у світі мають проблеми з зором. Серед частих причин його погіршення медики зазначають довгу роботу за комп’ютером. Це може призвести також до хвороби «сухого ока». Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Хвороба сухого ока або сухий кератокон’юнктивіт – це багатофакторне (тобто не існує однієї причини) захворювання, при якому порушення стабільності слізної плівки, запалення та ураження очної поверхні веде до дискомфорту та зниження зору.

«Ця хвороба виникає через недостатнє вироблення сльози (вододефіцитна форма) або ж через зміну її складу. Через це сльоза не може виконувати свої функції (слізна плівка або швидко випаровується, або передчасно руйнується). Сухе око значно погіршує якість життя пацієнтів», – йдеться у повідомленні.

Поширеність хвороби «сухого ока» серед населення коливається від 14% до 35%. Раніше вважали, що вона переважно вражає жінок віком 50 років. Однак останні дослідження, проведені в Китаї та Японії, продемонстрували, що ця недуга найчастіше виникає у студентів.

Причини:

зменшення частоти моргань під час роботи за комп’ютером;

гормональні порушення;

блефарити;

тривале застосування певних препаратів (я місцево, так і системно);

тривале користування контактними лінзами;

запальні захворювання;

ревматичні захворювання;

інфекції;

травми ока.

Ознаки:

відчуття стороннього тіла в оці;

подразнення та почервоніння очей;

сльозотеча;

світлобоязнь;

періодичне «затуманення зору»;

чутливість до вітру, холоду.

Профілактика

Щоб тримати ваш зір у нормі, потрібно повноцінно харчуватись, стежити за вагою, позбутись шкідливих звичок та багато гуляти надворі.

Не варто забувати також про вправи для очей, які можна робити в проміжках між роботою за комп’ютером. Проте нагадуємо, що вони не допомагають при порушеннях рефракції.

Жоден діагностичний тест на наявність хвороби «сухого ока» не є універсальним. Почервоніння та свербіж можуть також бути симптомами інших захворювань очей: кон’юнктивіту, епісклериту чи блефариту, тому якщо ж у вас виникли проблеми з зором, не займайтеся самолікуванням за допомогою різних крапель чи вправ для очей. Обов’язково зверніться до свого лікаря!